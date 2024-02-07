ISW: Военная помощь жизненно необходима для развития оборонпрома Украины
Военная помощь США и партнеров для Украины в ближайшей перспективе будет иметь решающее значение, чтобы построить собственную оборонно-промышленную базу. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
По мнению военных аналитиков, США остаются основным источником достаточно большого количества необходимого военного оборудования, такого как танки M1 Abrams, бронетранспортеры, передовые системы противовоздушной обороны Patriots, ударные системы дальнего радиуса действия - оборудование, которое в предыдущих пакетах помощи США было приоритетным.
ISW отмечает, что поскольку европейские партнеры продолжают наращивать поддержку Украины, помощь США в ближайшей и среднесрочной перспективе остается жизненно необходимой, чтобы помочь Украине построить свою оборонно-промышленную базу.
ISW продолжает оценивать, что США не нужно будет посылать Украине большие пакеты помощи в сфере безопасности неопределенный срок, если Украина успешно продолжит активно принимать меры, направленные на производство собственного оружия внутри страны, развивать двусторонние и международные оборонно-промышленные партнерства и создавать совместные промышленные предприятия с западными партнерами.
США нужно будет поддерживать Украину в течение нескольких лет, поскольку Украина строит собственную оборонно-промышленную базу. Но требования Украины к международной защите в долгосрочной перспективе уменьшатся, поскольку она наращивает собственные возможности, чтобы стать самодостаточной.
ISW отметил, что конечный успех усилий Украины по развитию своей оборонно-промышленной базы, однако, зависит от способности Украины освободить стратегически важные территории, которые сейчас оккупированы российскими войсками.
Ключевые выводы ISW за 6 февраля
- Европейские и азиатские союзники США значительно активизировали свои усилия в поддержку Украины. Поскольку европейские партнеры продолжают наращивать поддержку Украины, американская помощь в ближайшей и среднесрочной перспективе остается жизненно важной для развития оборонно-промышленной базы (ОПБ) Украины.
- Армия США планирует значительно увеличить внутреннее производство 155-мм артиллерийских снарядов и компонентов к ним для Украины в 2024 и 2025 годах, если предложенный Конгрессом законопроект о дополнительных ассигнованиях будет принят.
- Российские власти платят Ирану примерно 4,5 миллиарда долларов в год за импорт иранских беспилотников "Шахед" для использования в Украине.
- Россия размораживает северокорейские активы и помогает Северной Корее избегать международных санкций в обмен на ракеты и артиллерийские боеприпасы для использования в Украине.
- Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул 6 февраля, что Россия нуждается в защите своих стратегических объектов, поскольку российские власти продолжают выражать обеспокоенность относительно внешних и внутренних угроз российской инфраструктуре.
- Кремль продолжает создавать информационные условия для возможных гибридных провокаций против стран Балтии и Грузии.
- Российско-израильские отношения, вероятно, продолжат ухудшаться на фоне все более антиизраильской позиции России в войне между Израилем и ХАМАСом.
- Недавно российские войска совершили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута, Авдеевки и к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся позиционных боев по всей линии фронта.
- По сообщениям, российские власти платят около 4,5 миллиардов долларов в год за импорт иранских беспилотников "Шахед" для использования в Украине.
- Министерство иностранных дел (МИД) России продолжает прилагать усилия для интеграции оккупированной Украины в состав России и добиваться международного признания незаконной оккупации Украины Россией.