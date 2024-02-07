ISW: Военная помощь жизненно необходима для развития оборонпрома Украины

Военная помощь США и партнеров для Украины в ближайшей перспективе будет иметь решающее значение, чтобы построить собственную оборонно-промышленную базу.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

По мнению военных аналитиков, США остаются основным источником достаточно большого количества необходимого военного оборудования, такого как танки M1 Abrams, бронетранспортеры, передовые системы противовоздушной обороны Patriots, ударные системы дальнего радиуса действия - оборудование, которое в предыдущих пакетах помощи США было приоритетным.

ISW отмечает, что поскольку европейские партнеры продолжают наращивать поддержку Украины, помощь США в ближайшей и среднесрочной перспективе остается жизненно необходимой, чтобы помочь Украине построить свою оборонно-промышленную базу.

ISW продолжает оценивать, что США не нужно будет посылать Украине большие пакеты помощи в сфере безопасности неопределенный срок, если Украина успешно продолжит активно принимать меры, направленные на производство собственного оружия внутри страны, развивать двусторонние и международные оборонно-промышленные партнерства и создавать совместные промышленные предприятия с западными партнерами.

США нужно будет поддерживать Украину в течение нескольких лет, поскольку Украина строит собственную оборонно-промышленную базу. Но требования Украины к международной защите в долгосрочной перспективе уменьшатся, поскольку она наращивает собственные возможности, чтобы стать самодостаточной.

ISW отметил, что конечный успех усилий Украины по развитию своей оборонно-промышленной базы, однако, зависит от способности Украины освободить стратегически важные территории, которые сейчас оккупированы российскими войсками.

Ключевые выводы ISW за 6 февраля