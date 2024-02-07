РФ за сутки потеряла около 900 военных и 20 артсистем – Генштаб

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 890 своих военных, 7 танков, 22 бронемашины, 20 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ на 714-й день войны, с 24.02.22 по 07.02.24, ориентировочно составили: