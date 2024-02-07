РФ за сутки потеряла около 900 военных и 20 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 890 своих военных, 7 танков, 22 бронемашины, 20 артиллерийских систем и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ на 714-й день войны, с 24.02.22 по 07.02.24, ориентировочно составили:
- личного состава – около 391470 (+890) человек,
- танков – 6372 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 11879 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 9387 (+20) ед,
- РСЗО – 980 (+1) ед,
- средств ПВО – 665 (+0) ед,
- самолетов – 332 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7177 (+4),
- крылатых ракет – 1849 (+1),
- кораблей /катеров - 24 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12486 (+33) ед,
- специальной техники – 1497 (+1).