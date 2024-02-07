Close button

РФ за сутки потеряла около 900 военных и 20 артсистем – Генштаб

РФ за сутки потеряла около 900 военных и 20 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 890 своих военных, 7 танков, 22 бронемашины, 20 артиллерийских систем и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ на 714-й день войны, с 24.02.22 по 07.02.24, ориентировочно составили:

  • личного состава – около 391470 (+890) человек,
  • танков – 6372 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 11879 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 9387 (+20) ед,
  • РСЗО – 980 (+1) ед,
  • средств ПВО – 665 (+0) ед,
  • самолетов – 332 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7177 (+4),
  • крылатых ракет – 1849 (+1),
  • кораблей /катеров - 24 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12486 (+33) ед,
  • специальной техники – 1497 (+1).

Новости

Популярные темы форума

analytics