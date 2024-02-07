На Львовщине есть попадание в промышленный объект – ОВА

В Дрогобыче Львовской области зафиксировано попадание в промышленный объект, продолжается пожар.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 м² продолжается пожар. На месте работают пожарные. По состоянию на данный момент информации о пострадавших или погибших нет" , - отметил руководитель ОВА.

Также силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе. О жертвах и пострадавших, а также о повреждениях не сообщается.