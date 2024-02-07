Главный дипломат ЕС встретил утро в Киеве в укрытии
Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепу Боррелю, который накануне прибыл в Киев, пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ, сообщает Европейская правда.
"Начинаю свое утро в укрытии, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это ежедневная реальность отважного украинского народа, с тех пор как Россия начала свою незаконную агрессию", – написал Боррель в Twitter (X).
К своему сообщению он также приобщил фото из укрытия.
Жозеп Боррель во вторник прибыл в Киев с четвертым с начала полномасштабного вторжения РФ визитом.
Во внешнеполитической службе ЕС уточнили, что визит Борреля в Украину продлится два дня – 6 и 7 февраля.