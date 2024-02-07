В ДТЭК обещают вернуть свет в Киеве через несколько часов

Подачу электроэнергии потребителям на левом берегу Днепра в Киеве возобновят в течение трех-четырех часов. К концу восстановят нормальную работу электросетей, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в ДТЭК, из-за падения обломков от утренней ракетной атаки в Киеве зафиксированы повреждения двух высоковольтных линий.

Энергетики уже работают над возвращением света.

"В течение трех-четырех часов запитаем дома по резервным источникам питания. До конца дня планируем возобновить нормальную работу электросетей" , - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минэнерго сообщили, что в результате обстрела отключились линии электропередачи, обесточены подстанции. Из-за этого отключена часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах - всего 19,4 тысяч абонентов. Без света остались учреждения здравоохранения.