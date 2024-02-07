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ПВО сбила почти 30 ракет и 15 "Шахедов" – Залужный

ПВО сбила почти 30 ракет и 15 "Шахедов" – Залужный
Фото: Рixabay

Ночью и утром 7 февраля противовоздушная оборона Украины сбила 44 воздушных целей: 29 крылатых ракет и 15 беспилотников типа Shahed.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В общей сложности российские оккупанты применили 64 средства воздушного нападения.

В частности:

  • 20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (Чауда – Крым);
  • 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски – Энгельс, Каспийское море);
  • 4 крылатые ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);
  • 3 крылатых ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск);
  • 3 баллистических ракеты "Искандер-М" (пуски из мыса Тарханкут в Крыму и Воронежской области РФ);
  • 5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков – Белгородская область РФ).

В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожены 44 воздушных цели:

  • 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крылатые ракеты "Калибр";
  • 15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

В отражении воздушного нападения применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.

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