В Киеве два человека погибли в результате атаки РФ – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о двух погибших в результате ракетной атаки РФ утром 7 февраля.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

"В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на данный момент известно о двух погибших. Под завалами могут быть люди" , – написал президент.

В Киевской городской военной администрации также подтвердили гибель двух человек.

Всего в столице от ракетного удара пострадали 14 человек.

В Голосеевском районе из многоэтажного жилого дома, где произошел пожар эвакуировали 52 человека, 8 спасены, добавили в КМВА.