Россия потратила на воздушную атаку по Украине 423 млн долларов – СМИ

Воздушная атака Украины 7 февраля стоила россии около 423,4 млн долл, сообщает Экономическая правда.

По информации Воздушных сил ВСУ, в начале суток 7 февраля, враг выпустил по Украине:

20 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

4 крылатые ракеты Х-22;

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

5 зенитных управляемых ракет С-300.

БПЛА Shahed-136/131 может стоить от 49 тыс долл, если говорить о собственном производстве РФ, до 290 тыс долл, если речь идет об импорте из Ирана. Мы возьмем за основу среднюю цену, которая планировалась для импорта из Ирана - 193 тыс долл.

Итак, 20 ударных БПЛА "Шахед" стоили РФ около 3,9 млн долл.

Стоимость ракеты Х-22 оценивают в 1 млн долл, то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 4 млн долл.

Ракета Х-101 стоит 13 млн долл за единицу, общая сумма выпущенных ракет этого типа составляет 377 млн долл.

Цена зенитной управляемой ракеты С-300 составляет как минимум 2 млн долл, следовательно общая стоимость выпущенных ракет этого типа - 10 млн долл.

По информации Defence Express, стоимость одной ракеты "Калибр" стоит 6,5 млн долл, следовательно, общая сумма расходов на эту ракету составила 19,5 млн долл.

Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн долл, общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа - 9 млн долл.

Итак, общая сумма, которую Россия потратила на утреннюю атаку 7 февраля по Украине составляет 423,4 млн долл.