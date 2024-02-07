В ВСУ рассказали о маневрах ракет РФ у границы с Польшей

Крылатые ракеты, которыми утром РФ атаковала Украину, постоянно меняли свой курс, маневрировали на западе Украины. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Радио Свобода.

"Ракета программируется накануне удара. Она долетает до определенного места, куда ей назначено, делает поворот, который тоже заложен в программировании, влево-вправо, меняет курс. Таким образом, может десятки раз менять курс. Долетели фактически до Самборского района (Львовщины), это не так далеко до границы с Польшей, дальше повернула во львовском направлении, затем снова обратила в направлении Тернопольщины. Такие маневры проводились в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях" , – рассказал он.

Вооруженные силы Польши задействовали свою авиацию по безопасности воздушного пространства страны во время российской ракетной атаки Украины. Это происходит уже не в первый раз.

Утром 7 февраля российские войска атаковали Украину ракетами. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении нескольких групп ракет. Местные власти проинформировали об ударах по Харькову, Николаеву и Дрогобычу на Львовщине. В Николаеве в результате атаки погиб человек.

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