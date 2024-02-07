Пентагон: Ослабление помощи Украине привлечет Китай к агрессии

В Министерстве обороны США заявили, что ослабление американской поддержки Украины может стать опасным сигналом не только для РФ, но и для Китая. Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Европейская правда.

"Китай наблюдает за тем, как мы поддерживаем Украину перед лицом открытой агрессии РФ. Если мы промахнемся, то это поощрит КНР к еще более провокационным действиям в Индо-Тихоокеанском регионе" , – отметила представительница Пентагона.

По ее словам, если Соединенные Штаты прекратят поддерживать Украину, нужно четко осознавать последствия.

"Путин не остановится в своем стремлении к власти и контролю за пределами Украины в направлении НАТО. Если Путин нападет на союзника по Альянсу, мы окажемся в прямом конфликте (с РФ), поскольку мы преданы защите каждого сантиметра НАТО" , – указала Сингх.

Она отметила, что США могут действовать ответственно и заплатить сейчас, чтобы помочь Украине, или заплатить гораздо большую цену позже, чтобы противодействовать более серьезным последствиям.