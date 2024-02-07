В Киеве возобновили электроснабжение после обстрелов – ДТЭК

В компании ДТЭК заявили, что энергетики запитали всех жителей Днепровского района столицы, которые остались без электроснабжения после утренней атаки, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что дома подключили по резервным схемам питания.

"Продолжаем ремонтные работы, чтобы восстановить нормальную работу электросетей" , - говорится в сообщении.

Сообщалось, что в Киеве в результате ракетной атаки РФ без света была часть потребителей в Днепровском и Деснянском районах - всего 19,4 тысячи абонентов. В ДТЭК обещали запитать дома по резервным источникам питания в течение 3-4 часов.