Рада уволила члена ЦИК, который дистанционно "работал" из Майами

Верховная Рада уволила члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака, который выехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения, не вернулся и продолжал получать зарплату.﻿﻿ Об этом заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Украинская правда.

"Через 7 месяцев после расследования "Схемы" парламент наконец уволил Буглака Юрия с должности члена ЦИК" , – сообщил он.

По данным нардепа, "за" постановление #10327 проголосовали 300 депутатов.