Рада уволила члена ЦИК, который дистанционно "работал" из Майами
Верховная Рада уволила члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака, который выехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения, не вернулся и продолжал получать зарплату. Об этом заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Украинская правда.
"Через 7 месяцев после расследования "Схемы" парламент наконец уволил Буглака Юрия с должности члена ЦИК", – сообщил он.
По данным нардепа, "за" постановление #10327 проголосовали 300 депутатов.