Украина получила систему разминирования MV-10 от Евросоюза

Государственная специальная служба транспорта Украины получила от Европейского Союза систему разминирования MV-10, сообщает Европейская правда.

Систему передали в рамках визита в Украину главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Система разминирования MV-10 обезвреживает противопехотные и противотанковые мины, а также другие неразорвавшиеся боеприпасы и особенно хорошо подходит для очистки больших территорий.

Система способна разминировать до 4 тысяч квадратных метров в час, в том числе на крутых склонах. Благодаря дистанционному управлению она безопасна в эксплуатации.

Поддержка ЕС в разминировании также включает специальный учебный курс для украинских операторов, которые будут работать с MV-10.

Это последняя поставка в рамках пакета поддержки ЕС на сумму 25 миллионов евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного на саммите Украина-ЕС в феврале 2023 года.

Пакет предназначен для удовлетворения насущных потребностей украинских государственных операторов противоминной деятельности.

"Для нас большая честь сделать работу украинских саперов более безопасной и эффективной с помощью этого европейского оборудования. Вместе мы можем помочь спасти жизни и способствовать лучшему будущему Украины" , – прокомментировал Боррель.