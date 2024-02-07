В Канаде утвердили обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной

Палата общин Канады приняла законопроект об обновленном соглашении о свободной торговле с Украиной, которое премьер Канады Джастин Трюдо и президент Владимир Зеленский подписали еще в сентябре, сообщает Экономическая правда.

Как отмечается, законопроект приняли несмотря на упреки со стороны консервативной оппозиции, которая была недовольна положением об "углеродном ценообразовании".

"Для того, чтобы это торговое соглашение было реализовано, Украина должна согласиться на введение налога на выбросы углерода. Это не то, что мы можем поддержать" , - сказал Лидер Консервативной партии Эндрю Шир.

Торговая сделка не накладывает на украинское правительство обязательства по введению налога на выбросы углерода. Оно содержит положение о том, что обе страны будут сотрудничать с целью "содействия ценообразованию на выбросы углерода и мерам, направленным на уменьшение рисков утечки углерода".

Ранее в Forbes Украина отмечали, что существуют и другие темы, которые вызывают беспокойство у оппозиции Канады, в частности:

Соглашение не содержит раздела по энергетике и энергетической безопасности, в частности, не учитывает интересы канадских компаний, которые готовы экспортировать LNG-газ, малые модульные ядерные реакторы и уран.

Слишком большой текст и мало времени его проанализировать на наличие нетарифных барьеров, в частности для канадских компаний.

Непонимание, как будут в рамках обновленного соглашения квалифицироваться продукты, направленные на/из временно оккупированных территорий.

Голосование состоялось в тот же день, когда был обнародован опрос, свидетельствующий о том, что поддержка Украины уменьшается среди все большего количества канадцев, особенно среди консервативных избирателей.

Опрос, проведенный Институтом Ангуса Рида, свидетельствует, что четверть канадцев считают, что Канада оказывает "слишком большую поддержку" Украине в ее борьбе с Россией, по сравнению с 13 процентами, которые говорили то же самое в мае 2022 года.

Далее законопроект должен пройти Сенат Канады.