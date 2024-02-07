Кому из политиков и чиновников доверяют украинцы – новый рейтинг

По состоянию на январь 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия украинцев.﻿ Об этом заявил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Среди тех политиков, должностных лиц, общественных деятелей, отношение к которым мы предлагали выразить гражданам, наибольший уровень доверия имеет Владимир Зеленский, которому в разной степени доверяют почти 70% граждан" , - сказал он.

По данным опроса, Зеленскому полностью доверяют 30,9% респондентов, скорее доверяют 38,1%. В то же время, совсем не доверяют 9,2%, скорее не доверяют 15,3%.

Таким образом, баланс доверия-недоверия к Зеленскому составляет 44,5%.

Насколько вы доверяете таким политикам, должностным лицам и общественным деятелям?

Также положительный баланс у главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима (+36,7%), министра иностранных дел Дмитрия Кулебы (22,2%), телеведущего Сергея Притулы (21,1%), советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка (12, 2%), министра обороны Рустема Умерова (6,0%), министра внутренних дел Игоря Клименко - 5,1%, секретаря СНБО Алексея Данилова - 0,5%.

Опрос был проведен Центром Разумкова с 19 по 25 января 2024 года среди 2000 респондентов на территории, подконтрольной правительству Украины. Опрос был проведен в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине.