Кому из политиков и чиновников доверяют украинцы – новый рейтинг
По состоянию на январь 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия украинцев. Об этом заявил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Среди тех политиков, должностных лиц, общественных деятелей, отношение к которым мы предлагали выразить гражданам, наибольший уровень доверия имеет Владимир Зеленский, которому в разной степени доверяют почти 70% граждан", - сказал он.
По данным опроса, Зеленскому полностью доверяют 30,9% респондентов, скорее доверяют 38,1%. В то же время, совсем не доверяют 9,2%, скорее не доверяют 15,3%.
Таким образом, баланс доверия-недоверия к Зеленскому составляет 44,5%.
Насколько вы доверяете таким политикам, должностным лицам и общественным деятелям?
Также положительный баланс у главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима (+36,7%), министра иностранных дел Дмитрия Кулебы (22,2%), телеведущего Сергея Притулы (21,1%), советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка (12, 2%), министра обороны Рустема Умерова (6,0%), министра внутренних дел Игоря Клименко - 5,1%, секретаря СНБО Алексея Данилова - 0,5%.
Опрос был проведен Центром Разумкова с 19 по 25 января 2024 года среди 2000 респондентов на территории, подконтрольной правительству Украины. Опрос был проведен в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине.