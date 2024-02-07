Рада проголосовала за законопроект о мобилизации в первом чтении

Депутаты Верховной Рады проголосовали за закон об усилении мобилизации в первом чтении. Решение поддержали 243 депутата.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он отметил, что законопроект был принят без предложений Комитета. Далее депутаты будут иметь 14 дней на внесение правок (до 21 февраля). После этого документ должен проголосовать во втором чтении.

"То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", – написал Железняк.

Как голосовали депутаты: распределение по фракциям