IT-сообщества призвали не принимать законопроект о мобилизации в текущей редакции

Ассоциация IT Ukraine, Lviv IT Cluster и Kharkiv IT Cluster призвали правительство к обсуждению с IT-сообществом риски и последствия для IT-индустрии нового законопроекта о мобилизации . Организации одновременно отметили поддержку "стремления к справедливости", сообщает Лига.net.

Организации утверждают, что текст законопроекта №10449 "фактически дублирует" предыдущий законопроект №10378 и "никаким образом не решает неотложных вопросов", создавая напряжение между бизнес-средой, обществом и государственными институтами.

Остающиеся в законопроекте риски называют критическими для IT-отрасли. Это:

пересмотр КМУ Порядка бронирования военнообязанных в течение месяца со дня опубликования этого Закона;

обязанность граждан регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста;

получение повесток через такой электронный кабинет;

ограничение находящихся за рубежом лиц в получении консульских услуг при отсутствии военно-учетных документов.

Прилагаются также "необоснованно малые сроки для уточнения учетных данных всем военнообязанным лицам в Украине, в том числе забронированным", а также исключается отсрочка от мобилизации получающим второе высшее образование.

Для многих IT-специалистов профильное образование – не первое высшее образование. При этом крайне нелогично исключение аспирантов, обучающихся на контрактной основе из перечня лиц, имеющих право на отсрочку, подрывающий научный потенциал государства.Повторное прохождение обследований всеми лицами, признанными ограниченно пригодными для прохождения военной службы и получившие статус инвалида ІІ и ІІІ группы до конца этого года", – говорится в заявлении.

IT-сообщество призывает искать баланс между объемом мобилизации и способностью поддерживать экономику Украины на должном уровне и не принимать законопроект №10449 в текущей редакции.

Крупнейшие ИТ-сообщества Украины, в частности, Ассоциация IT Ukraine, Lviv IT Cluster, Kharkiv IT Cluster призывают остановить рассмотрение нового правительственного законопроекта №10449 о мобилизации и направить на доработку с учетом позиций общественности и бизнеса ради сохранения экономической устойчивости страны.

"Принятие законопроекта №10449 в текущем виде недопустимо и представляет угрозу для дальнейшей работы IT-отрасли в Украине, из-за противоречий в его положениях, высокого уровня заложенных коррупционных рисков на несбалансированность полномочий компетентных органов" , – говорится в заявлении.

Организации выделили также положения об электронном вручении повесток и ограничении доступа к консульским услугам, счетам и ведению предпринимательской деятельности физическими лицами-предпринимателями за рубежом. Сообщества ссылаются на то, что впервые за годы независимости Украины IT-индустрия не показала роста по сравнению с прошлым годом. За прошлый 2023 год экспортная выручка IT-услуг уменьшилась на 8,5%, что в денежном эквиваленте составило – 6,7 млрд долл. США.