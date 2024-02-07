Российский олигарх Усманов проиграл суд об отмене санкции

Европейский суд в Люксембурге отклонил жалобу российского миллиардера Алишера Усманова на решение ЕС ввести против него санкции из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает Лига.Бизнес.

Усманов попал в санкционный список в 2022 году – почти сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Решение было обосновано тем, что Усманов имеет особо тесные связи с Владимиром Путиным и активно поддерживает дестабилизацию Украины. Бизнесмен отрицал эти утверждения. Он настаивал на том, что в список его включили только из-за его большого состояния, отрицал какие-то особые связи с Путиным и свое влияние на политические решения, принимаемые российскими властями.

В сентябре 2023 года Европейский союз перестал использовать слово "олигарх" в отношении Усманова. Если раньше в обосновании санкций его называли "любимым олигархом Владимира Путина", то теперь он стал "любимым ведущим бизнесменом" или favourite leading businessperson.

Сестра Усманова Гульбахор Исмаилова также оказалась в санкционном списке ЕС – на нее были зарегистрированы некоторые из активов олигарха, в том числе яхта Dilbar стоимостью $600 млн.

Усманов имеет британское подданство и поэтому считается одним из самых богатых людей не только России, но и Великобритании. Долгое время Усманов был владельцем лондонского футбольного клуба "Арсенал", а с его холдингом USM еще недавно имел спонсорский контракт ливерпульский "Эвертон".