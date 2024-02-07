Глава СБУ пообещал послам G7 защищать свободу слова
Глава Службы безопасности Василий Малюк на встрече с послами стран G7 обсудил ситуацию по слежке за журналистами Bihus.Іnfo, сообщил о кадровых решениях и заверил, что не допустит нарушения принципов свободы слова в деятельности СБУ, сообщает Украинская правда.
Сообщается, что во время встречи Малюк рассказал о готовности Службы безопасности защищать демократические ценности, в частности, свободу свобода слова.
В СБУ отметили, что дипломаты получили ответы по ситуации вокруг редакции "Bihus.Іnfo".
Малюк проинформировал о принятых кадровых решениях, в частности, об увольнении руководителя департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) и переформатировании работы тех подразделений департамента, которые требуют изменений и усиления.
"Независимость в работе СМИ должна быть обеспечена на 100%. Это тот стандарт, который мы должны высоко держать, особенно во время войны. Я не допущу никаких нарушений этого важнейшего принципа демократии в деятельности СБУ", – заявил Малюк.