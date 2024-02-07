Глава СБУ пообещал послам G7 защищать свободу слова

Глава Службы безопасности Василий Малюк на встрече с послами стран G7 обсудил ситуацию по слежке за журналистами Bihus.Іnfo, сообщил о кадровых решениях и заверил, что не допустит нарушения принципов свободы слова в деятельности СБУ, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что во время встречи Малюк рассказал о готовности Службы безопасности защищать демократические ценности, в частности, свободу свобода слова.

В СБУ отметили, что дипломаты получили ответы по ситуации вокруг редакции "Bihus.Іnfo".

Малюк проинформировал о принятых кадровых решениях, в частности, об увольнении руководителя департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) и переформатировании работы тех подразделений департамента, которые требуют изменений и усиления.