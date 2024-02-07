Украина получит от ЕС более миллиона боеприпасов до конца года

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассчитывает, что ЕС предоставит Украине 1,155 млн боеприпасов до конца 2024 года, сообщает Европейская правда.

Об этом Боррель сказал на брифинге в среду.

"Наш оборонно-промышленный комплекс повышает свои возможности. Они повысились на 40% с начала года. И я могу быть уверен, что до конца года общее количество поставленных боеприпасов в качестве пожертвований будет свыше 1 млн 155 тысяч. Это достаточно точное число" , - сказал Боррель.

Он также сообщил, что с января 2022 года Европейский Союз оказал Украине поддержку примерно на более чем 88 млрд евро.