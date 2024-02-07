Кулеба рассказал, как Украине и ЕС совместно преодолеть дефицит снарядов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Европа совместными усилиями могут выровнять "артиллерийский баланс" с Россией, и необходимая для этого работа ведется, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на совместном брифинге с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем в Киеве.

Кулеба отметил, что масштабы российско-украинской войны достигли того уровня, к которому склады снарядов оказались неготовыми.

"Мы все должны отвечать вызову. Для этого Украина наращивает беспрецедентно для себя производство снарядов, для этого ЕС принимает беспрецедентные меры для производства снарядов, для закупки в третьих странах", – отметил глава МИД.

Он отметил, что какого-то одного решения для изменения ситуации недостаточно и над проблемой нужно работать комплексно.

"Нужно, чтобы правительства подписывали более долгосрочные контракты с производителями снарядов в Европе. Нужно, чтобы украинские и европейские производители больше работали вместе и наращивали производство. Давайте уберем все административные препятствия.

По сути, нам нужно создать что-то вроде общего рынка для оборонных индустрий. Это и есть миссия ЕС как институции – убирать препятствия для движения капиталов, людей и товаров. И это надо сделать для оборонных индустрий", – отметил Кулеба.

Кроме того, добавил он, важно вести переговоры со странами, которые законтрактовали для себя артиллерийские снаряды в Европе, чтобы они согласились уступить их Украине, а также – искать и выкупать снаряды со складов в третьих странах.

"Можем ли мы выровнять артиллерийский баланс с Россией? Однозначно можем, если приложить эти комплексные усилия... Благодаря героизму и креативности украинских солдат нам удается сдерживать Россию, несмотря на то, что мы действительно страдаем от снарядного дефицита.

Но важно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод. А для этого надо работать каждый день, и именно это сейчас происходит", – подытожил Дмитрий Кулеба.

Также министр прокомментировал ситуацию с "застрявшим" в Конгрессе США проектом, в который входят средства на поддержку Украины.