СМИ: Чехия увеличила импорт российского газа до более чем 60%

Газ из России продолжает поступать в Чехию. В январе импорт российского газа составил около 62% от общего объема, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Novinky.cz.

"Если в течение большей части прошлого года Чехии удавалось радикально сократить импорт газа из России по сравнению с 2022 годом, когда за первые десять месяцев доля общего импорта составляла лишь 2%, то с ноября статистика стремительно меняется" , - говорится в материале.

Уже в начале декабря стало известно, что импорт российского газа в Чехию через станцию Ланжхот из Словакии, которая является единственным пограничным пунктом, через который российский газ может поступать в Чехию, возобновился.

Теперь это подтверждают данные Чешского статистического управления, которое опубликовало во вторник статистику внешней торговли за декабрь.

Данные за январь этого года показывают, что тенденция импорта газа из России не только сохраняется, но даже усиливается, когда доля общего импорта достигла почти 62%.

С чем это может быть связано

Источник издания в газовой отрасли сообщил, что есть версия, что одно или два предприятия запасали газ в резервуарах в Украине на зиму, а теперь импортируют его в Чехию.

Экономист UniCredit Bank Иржи Пур сказал, что невозможно, чтобы статистика была искажена транзитом или перепродажей российского газа в другие страны.

"Потому что подавляющее большинство импортируемого газа попадает в Чехию: общий отток газа из Чехии за границу составил лишь 9,8% от общего притока в ноябре, 4,8% в декабре и 5,5% в декабре" , - пояснил Пур.

Российский газ в Европе

Хотя ЕС постепенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, он по-прежнему получает газ из России. Часть стран Евросоюза продолжает импортировать российский газ, несмотря на войну против Украины. В частности, этим занимается Венгрия.

Недавно сообщалось, что Испания увеличила импорт российского газа в прошлом году на 35%. Большая часть поступает в страну по морю.

Но поставки все же уменьшаются. По информации Reuters, поставки "Газпрома" в Европу в 2023 году сократились более чем в два раза.