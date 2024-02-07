Экзитпол: Действующий президент Азербайджана побеждает на досрочных выборах

В Азербайджане 7 февраля состоялось голосование на президентских выборах, где победу прогнозируют действующему главе государства Ильхаму Алиеву, сообщает Европейская правда.

Об этом, как сообщает Report.az, свидетельствует экзитпол компании Oracle Advisory Group.

По данным экзитпола, Алиев предварительно получил 93,9% голосов избирателей. Ни один из остальных шести кандидатов не набрал и 2%.

Центризбирком Азербайджана утверждал, что по состоянию на 17:00 по местному времени на избирательные участки пришли почти 4,6 миллиона человек, или около 71% всех избирателей.

Алиев неожиданно объявил о досрочных президентских выборах в декабре 2023 года, хотя мог находиться на посту до 2025-го.

Из-за отказа допустить на выборы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы та наложила на Азербайджан политические санкции.

Впрочем, азербайджанская делегация сама решила выйти из состава ПАСЕ, не дожидаясь решения.