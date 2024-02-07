Гендиректор МАГАТЭ посетил ЗАЭС и оценил ситуацию станции

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси посетил оккупированную Запорожскую АЭС и оценил ситуацию станции и уровень ее ядерной и физической защищенности, сообщает Экономическая правда.

Об этом он сообщил на своей странице в Х.

"Во время моего 4-го визита на ЗАЭС я оценивал соблюдение 5 принципов защиты станции и состояние текущих систем энергоснабжения и охлаждения, уровень квалификации персонала, среди прочего. Это жизненно важные оценки для безопасности и защищенности объекта - нет места для самоуспокоения", - заявил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что эта поездка позволила получить полную оценку нынешней ситуации на ЗАЭС и ее ядерной и физической защищенности.

Напомним:

На оккупированной Запорожской АЭС работает вдвое меньше персонала от необходимого количества, также на станции заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива.