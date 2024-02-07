Столтенберг не видит признаков возможного нападения РФ на территорию Альянса

Угроза нападения России на территорию Североатлантического альянса не наблюдается, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Он снова добавил, что не видит непосредственной угрозы нападения Российской Федерации на членов НАТО.

По его словам, укрепление Североатлантического альянса должно служить не провокацией конфликта, а поддержанием мира.

При этом Столтенберг добавил, что инвестиции последних лет позволяют сдерживать возможную угрозу.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

Накануне глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр после вчерашнего заседания Совета Украина-НАТО, на котором рассматривалось в частности противодействие ВСУ широкомасштабной военной агрессии РФ, призвал мировое сообщество не впадать в пессимизм.