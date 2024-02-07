В НАТО анонсировали очередное заседание в формате "Рамштайн"

Девятнадцатое по счету заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится в Брюсселе 14 февраля, сообщает Европейская правда.

Об этом анонсировала пресс-служба НАТО.

Заседание в формате "Рамштайн", как и в прошлом году, будет совмещено со встречей министров обороны стран НАТО, которая продлится 14-15 февраля.

"Отдельное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которую принимают Соединенные Штаты, состоится в штаб-квартире НАТО 14 февраля", – говорится в анонсе.

Других подробностей встречи пока не разглашают.

Напомним, предыдущая, 18-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялась в онлайн-формате и была сосредоточена на долгосрочных потребностях Киева.

Известно, что Канада во время 18-го "Рамштайна" объявила о новом пакете военной помощи Киеву и привлечении канадских инструкторов к обучению украинских летчиков на истребителях F-16, а Германия впервые передаст военные вертолеты.