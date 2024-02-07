В Белгороде раздались взрывы: на местном заводе возник пожар

В российском Белгороде в среду, 7 февраля, сообщают о пожаре на промышленном объекте, в городе раздавались взрывы, сообщает Деловая столица.

Российский Telegram-канал Пепел сообщил о попадании в котельную завода ЖСК-1 и в цех метизов.

Также паблик пишет о попадании боеприпаса в кабину грузовика. В то же время, количество пострадавших не уточняется.

Как добавили в российском Telegram-канале Astra, водитель пострадавшей фуры выжил. Канал Белгород 1 пишет, что известно о пострадавшем 10-летнем мальчике. Он будто испугался взрывов и перебежал дорогу на красный свет, его сбила машина.

В Минобороны страны-агрессора РФ сообщили, что якобы сбили над Белгородской областью семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 "Вампир".