КГВА: В столице отсутствует отопление в более 350 жилых домах

В Киеве в Днепровском районе есть повреждения теплосети, в результате чего без отопления 355 жилых домов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА.

"В Днепровском районе повреждения теплосети. Без отопления 355 жилых домов" , - говорится в сообщении.

В Киевской городской военной администрации добавили, что ожоговый центр, расположенный в этом районе, запитан от модульных котельных.

Сейчас ведутся восстановительные работы.

Напоминаем:

Утренняя ракетная атака России не нанесла критических последствий для стабильной работы энергосистемы, были повреждения электросетей в Киеве и Харькове.

Позже стало известно, что энергетики запитали всех жителей Днепровского района столицы, которые остались без электроснабжения после утренней атаки.