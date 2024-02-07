Генштаб: Враг продолжает атаковать на Авдеевском направлении
За прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений, больше всего атак враг совершил на Авдиевском направлении, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении защитники отбили 3 атаки у Синьковки, Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Лиманском направлении защитники отбили 7 атак неподалеку от Белогоровки Луганской области и Тернов, Торского Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны защитники отразили 5 атак в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитники отбили 25 атак у Новобахмутовки, Авдеевки и еще 9 атак вблизи Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг 20 раз пытался улучшить тактическое положение.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 3 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.
"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 складам боеприпасов противника".