Дуда прокомментировал заявления Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа"

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа" в случае победы на выборах 2024 года, сообщает Европейская правда.

Об этом Дуда сказал 7 февраля во время визита в Руанду, его цитирует портал Wirtualna Polska.

На совместной пресс-конференции с президентом Руанды Полем Кагаме Дуду попросили прокомментировать заявление Дональда Трампа о том, что он "закончит войну в Украине за 24 часа", если снова станет президентом США.

"Исходя из моего личного опыта как президента, который работал с президентом Трампом, я могу сказать: то, что он мне обещал, было выполнено. Поэтому если я получал какое-то обещание от Трампа, если он мне что-то обещал, то это было выполнено", – ответил польский президент.

Дуда подчеркнул, что "Трамп серьезен во всем, что он говорит".

Польский президент ранее уже комментировал перспективы возвращения Трампа в Белый дом, утверждая, что он не будет мягким к президенту России Владимиру Путину.

Напомним, Дональд Трамп, который стремится переизбраться на должность в 2024 году, после победы на республиканских праймериз в Айове пообещал "очень быстро" решить ситуацию с войной в Украине.

Президент Владимир Зеленский назвал "очень опасным" то, что Трамп говорит о намерениях "завершить войну" в Украине за 24 часа.