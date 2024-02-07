СБУ задержала корректировщицу удара по Покровскому району в Донецкой области

Правоохранители задержали корректировщицу российского удара по Покровскому району в Донецкой области. Тогда погибло шесть человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Детали дела

Российское ГРУ привлекло женщину к сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Тогда она приезжала во временно оккупированный Донецк, где навещала своего мужа - уголовника, который отбывал тюремный срок в местной колонии.

После выхода "на волю" он добровольно вступил в ряды российской частной военной компании "Вагнера", а его жена начала работать на военную разведку РФ.

Летом 2023 года на фигурантку вышел ее российский "куратор", который определил ей задачу по сбору информации на Бахмутском направлении.

Женщина следила за перемещением украинских войск

Злоумышленница отслеживала наличие и периодичность движения эшелонов с тяжелой бронетехникой и артиллерией ВСУ в направлении передовой.

Для выполнения этой задачи информаторка российской разведки устроилась продавщицей привокзального киоска во фронтовом районе области.

Там она "втемную" выпытывала "нужные" сведения у работников вокзала во время доверительных разговоров и продажи товаров. Кроме того она пыталась скрыто фиксировать перемещение подвижного состава украинских войск.

Всю полученную информацию она дистанционно передавала кадровому сотруднику главного управления генштаба вооруженных сил России. Его личность уже идентифицирована Службой безопасности.

Для коммуникации злоумышленники использовали анонимный чат в популярном мессенджере. Передачу разведданных фигурантка осуществляла в виде текстовых "отчетов" и электронных фото украинских объектов с привязкой к местности.

Женщина направила ракеты РФ на людей

СБУ пишет, что именно по ее "наводке" 6 января этого года россияне нанесли ракетный удар по жилой застройке в Покровском районе.

Тогда в результате вражеских "прилетов" погибло 6 мирных жителей, среди них - двое детей.

Что ей грозит

В результате спецоперации сотрудники СБУ разоблачили вражескую информаторку и задержали ее в собственном доме.

Во время обысков по месту жительства задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенного в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Обстрел Покровска и района

В ночь на 6 января российские захватчики нанесли удар по Покровску. Ночью местные власти говорили, что предварительно пострадавших и жертв нет. Однако уже днем глава Донецкой ОВА сообщил, что в результате российских обстрелов Покровска пострадали шесть человек. При этом еще несколько граждан могут находиться под завалами.

Позже стало известно о гибели 11 человек в Покровском районе в результате вражеских ракетных обстрелов.