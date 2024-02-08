ISW об атаке 7 февраля: Россия пыталась отвлечь украинскую ПВО
Специалисты Института изучения войны предполагают, что комбинированными ударами по Украине 7 января Россия пыталась отвлечь украинскую ПВО, чтобы более мощные ракеты врага "достигли намеченных целей", сообщает Украинская правда.
"Пакет ударов 7 февраля является знаком постоянного соревнования между Россией и Украиной в сфере наступления-защиты-инноваций-адаптации в воздушном пространстве, в котором участвуют Украина и Россия", – говорится в отчете.
Аналитики отмечают, что украинская противовоздушная оборона смогла сбить большинство крылатых ракет Х-101/555/55 и беспилотников "Шахед", что может свидетельствовать о том, что российские силы выпустили ракеты серии Х-101 и "Шахеды", чтобы отвлечь украинскую ПВО.
При этом, указывают эксперты, украинские силы не сбили ни одной крылатой ракеты Х-22, баллистических ракет "Искандер-М" или зенитно-ракетных комплексов С-300.
Аналитики предполагают, что российские войска, возможно, специально разработали этот ударный пакет, чтобы отвлечь украинскую противовоздушную оборону комбинацией Х-101 и "Шахедами", чтобы обеспечить другим ракетам достижение намеченных целей.
В обзоре также говорится: "Неподтвержденные сообщения об ударах 3М22 "Циркон" также заслуживают внимания, поскольку "Цирконы" обычно стреляют с кораблей по другим кораблям или береговым целям, поэтому российским силам, возможно, пришлось адаптировать пусковые установки "Циркон" для поражения целей, расположенных достаточно далеко в глубине материка".
Кроме того, по мнению специалистов, российские силы, похоже, включили северокорейские ракеты в свои ударные комплексы, которые, возможно, украинским силам было сложнее обнаружить и сбить.
В отчете напоминают: ISW ранее оценивал, что Россия экспериментирует с ударными пакетами, которые она может нанести по Украине для достижения максимального желаемого эффекта, и что Украина, в свою очередь, продолжает прилагать усилия для адаптации и реагирования на новые российские ударные пакеты.
Также отмечается и то, что удар по Киеву на этот раз пришелся на время визита в Киев Верховного комиссара ЕС Жозепа Борреля.
В связи с этим ISW пришел к выводу, что Россия, вероятно, целенаправленно провела эту серию ударов и выбрала Киев мишенью для достижения информационного эффекта в ЕС и коллективном Западе, помимо других целей, которые она намеревалась достичь в Украине.
Ключевые выводы ISW за 7 февраля
- Утром 7 февраля российские войска провели второй крупнейший комбинированный удар с использованием беспилотников и ракет в 2024 году. Пакет ударов 7 февраля является символом постоянного соревнования между Россией и Украиной в области инноваций и адаптации к изменениям в воздушном пространстве, в котором участвуют Россия и Украина.
- 7 февраля Россия нанесла удар по Киеву в третий раз в 2024 году, это совпало с визитом в Киев Верховного комиссара ЕС Жозепа Борреля.
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжил свою риторику "бряцания ядерным оружием", которая, вероятно, частично направлена на сдерживание западной помощи Украине.
- Совет Российской Федерации 7 февраля одобрил законопроект, который позволяет российскому правительству конфисковывать имущество у лиц, осужденных за распространение "фейковой" информации о российских военных, что, вероятно, является частью текущих усилий по цензуре, направленных на ограничение критики военных усилий РФ в преддверии президентских выборов в России в марте 2024 года.
- Yandex NV - нидерландская холдинговая компания российской интернет-компании "Яндекс" - объявила, что продаст все свои российские активы за 475 миллиардов рублей (около 5,2 миллиарда долларов) консорциуму покупателей, состоящему из пяти российских компаний.
- Российские войска достигли подтвержденных успехов к западу от Горловки и в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей на фоне продолжающихся позиционных боев вдоль всей линии фронта.
- Главное управление военной разведки (ГУР) Украины заявило 7 февраля, что Россия мобилизует граждан Сирии, которые приезжают в Россию под видом охранников на нефтеперерабатывающие заводы.
- Российские оккупационные власти продолжают милитаризировать украинских детей и молодежь на оккупированной территории Украины.