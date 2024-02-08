Ночью ПВО сбила 11 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 8 февраля россияне атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 11 "Шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего войска РФ запустили 17 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 из мыса Чауда в оккупированном Крыму.

"В результате боевой работы уничтожены 11 "Шахедов" в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.