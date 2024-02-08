Белый дом: ВСУ тщательно распределяют боеприпасы, запасы исчерпываются

Россияне знают о том, что ВСУ постепенно исчерпывают свой боезапас снарядов и ПВО в условиях отсутствия помощи со стороны Соединенных Штатов и пытаются воспользоваться моментом, чтобы больше атаковать украинские позиции и мирные города. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Мы знаем, что в некоторых подразделениях они (украинские военные – ред.) очень и очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что начинают волноваться, что запасы исчерпываются" , – отметил Кирби.

Кроме того, он добавил, что украинские командиры на отдельных участках также должны определять, какие системы большей дальности использовать сейчас, а какие нет из-за отсутствия новых траншей военной помощи.

"Россияне об этом знают и поэтому продолжают атаки беспилотниками и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые – и об этом им известно – сейчас не пополняются" , – отметил представитель администрации.

Он также прокомментировал ситуацию вокруг Авдеевки, выразив мнение, что россияне хотят использовать ее в логистических целях, чтобы проводить операции по всему региону Донбасса.

По словам Кирби, отсутствие помощи со стороны США усугубляет ситуацию не только на фронте, но и в глубине страны. В этом контексте он отметил, что россияне пытаются попасть как можно большее количество объектов украинской оборонно-промышленной базы, а также гражданские цели.