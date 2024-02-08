В Одессе обломки "Шахеда" повредили многоэтажку и учебное заведение – ОВА
В результате атаки беспилотников в Одессе повреждена недостроенная многоэтажка и здание учебного заведения. Прошло без пострадавших.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения - пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожар не зафиксирован", - говорится в сообщении.
Он отметил, что на месте работают соответствующие службы и правоохранители, фиксирующие последствия обстрела.
"Подразделения ПВО результативно отработали по подавляющему большинству враждебных целей", – добавил Кипер.