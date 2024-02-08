В Одессе обломки "Шахеда" повредили многоэтажку и учебное заведение – ОВА

В результате атаки беспилотников в Одессе повреждена недостроенная многоэтажка и здание учебного заведения. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения - пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожар не зафиксирован" , - говорится в сообщении.

Он отметил, что на месте работают соответствующие службы и правоохранители, фиксирующие последствия обстрела.