Сенат США будет голосовать за помощь Украине и Израилю без границы

Сенат США в четверг будет голосовать за отдельный законопроект о международной помощи США, который включает Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона, который не включает вопрос миграционной реформы, что разделило республиканцев и демократов. Об этом написала посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Европейская правда.

По ее словам, поскольку провал голосования за большой пакет, который включает миграционную реформу, был ожидаемым, то еще до голосования за него комитет по ассигнованиям опубликовал текст документа "на замену", который предусматривает исключительно международную помощь Украине (60,06 миллиардов долларов США) Израилю и Тайваню.

"Сенат поддержал процедурное решение за пересмотр решения по голосованию (аналог нашего "возвращения на голосование) ("за" – 58, "против" – 41), которое требуется для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и рассмотрение по существу "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы, внесенного ранее сегодня сенатором П.Мюррей. Для этого нужно будет 60 голосов" , – пояснила Маркарова.

Лидер большинства Чак Шумер сообщил, что намерен вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США, который включает Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона в 12 часов дня по Вашингтону 8 февраля.

Напомним, в Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Речь идет о двухпартийном законопроекте о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.

Перед этим президент Джо Байден, который поддержал компромиссный двухпартийный законопроект, заявил, что его принятие пытается сорвать Дональд Трамп.