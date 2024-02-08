Украина может столкнуться с серьезной нехваткой оружия – Шольц

Несмотря на поддержку Запада, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов.﻿ Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Европейский союз и его государства-члены являются крупнейшим финансовым спонсором Украины, предоставившим более 91 млрд долларов с начала войны, за ними следуют США и Германия. Военная поддержка Германии уступает только американской" , - заявил он.

По словам канцлера, с начала войны правительство Германии выделило, закупило и поставило Украине военное оборудование, включая танки, артиллерию и дорогостоящие системы ПВО, на сумму более 30 млрд долларов. Это помимо, добавил он, невоенной поддержки Германии, включая прием более миллиона украинских беженцев, и доли в поддержке ЕС.

"Наше послание ясно: мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России. Если мы этого не сделаем, то вскоре мы можем проснуться в мире, который будет еще более нестабильным, угрожающим и непредсказуемым, чем во времена холодной войны" , - заявил Шольц.

Он отметил, что некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продлить.