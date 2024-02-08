Оккупанты обстреляли Селидово в Донецкой области, погиб человек - ОВА

Российские захватчики в ночь на 8 февраля обстреляли город Селидово в Донецкой области. В результате атаки погиб один человек, еще семеро - получили ранения.﻿ Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"По меньшей мере один человек погиб и семь ранены в результате ночных обстрелов Селидово. Среди раненых - ребенок 2017 года рождения" , - сообщил он.

По его словам, россияне семь раз обстреляли город. В результате атаки повреждены семь многоэтажек, три частных дома, три учебных заведения и админздание. Кроме того, пострадали восемь автомобилей.