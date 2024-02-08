Великобритания продлит беспошлинную торговлю с Украиной еще на 5 лет

Правительство Великобритании продлит беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года, сообщает Укринформ.

"Великобритания будет продолжать делать все от нее зависящее, чтобы поддерживать борьбу Украины против вторжения Путина столько, сколько потребуется" , - сказал замминистра по вопросам торговой политики Великобритании Грег Хендс.

Отмечается, что большинство торговли между Великобританией и Украиной будут оставаться беспошлинными по крайней мере до 2029 года.

Это обязательство является частью усилий Великобритании по поддержке Украины после полномасштабного вторжения России, которое нарушило цепочки поставок и транспортные пути, повлияло на экспорт товаров из Украины.

Великобритания была первой страной, которая два года назад отменила пошлины на всю торговлю с Украиной.

Сегодняшнее объявление предполагает, что Великобритания продолжает оказывать украинским предприятиям и экспортерам необходимую экономическую поддержку.

Хендс официально подпишет соглашение о продлении мер либерализации с вице-премьер-министром – министром экономического развития и торговли Юлией Свириденко сегодня во время онлайн церемонии.

В мае 2022 года Великобритания отменила все пошлины согласно Соглашению о свободной торговле между Великобританией и Украиной до марта 2024 года. За этим прецедентом последовали подобные инициативы со стороны ЕС и других партнеров.