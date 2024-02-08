Джонсон ожидает отдельного законопроекта о помощи Украине и Израилю

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что ожидает поступления от Сената отдельного законопроекта о международной помощи, который включает Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона без противоречивых миграционных мер, сообщает Европейская правда.

Он предложил дождаться, что сделает Сенат, а также пообещал разобраться с законопроектом, как только он поступит в Палату представителей.

"Я очень четко дал понять, что вы должны решать эти вопросы по существу, а Израиль отчаянно нуждается в помощи, и все это знают" , – добавил Джонсон.

Отдельное голосование по военной помощи Киеву может подвергнуть Джонсона критике со стороны радикальных законодателей из его Республиканской партии, которые выступают против дальнейшей помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Сенат США в четверг будет голосовать за отдельный законопроект о международной помощи США, который включает Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона, который не включает вопрос миграционной реформы, что разделило республиканцев и демократов.

Напомним, в Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Речь идет о двухпартийном законопроекте о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.

Перед этим президент Джо Байден, который поддержал компромиссный двухпартийный законопроект, заявил, что его принятие пытается сорвать Дональд Трамп.