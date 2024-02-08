Оккупанты пытаются прорвать оборону в районе Часового Яра – ВСУ

Враг пытается прорвать украинскую оборону в районе Часового Яра и прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами. Об этом заявили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, сообщает Укринформ.

Генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части и подразделения, держащие оборону на Бахмутском направлении.

"Враг пытается прорвать нашу оборону в районе Часового Яра и прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Широко применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы. Ситуация напряженная, требует постоянного контроля за обстановкой и оперативного принятия решений непосредственно на местах" , – говорится в сообщении.

Командующий заслушал командиров бригад по актуальной обстановке, провел оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей украинских войск.

Также с командирами частей и подразделений он обсудил вероятную тактику действий противника и варианты дальнейшего развития боевых действий. После этого они вместе спланировали сценарии отпора агрессору и недопущение его продвижения вперед.

По результатам работы на Бахмутском направлении генерал-полковник Сырский принял ряд решений. В частности, по сосредоточению основных усилий на угрожающих направлениях и применению маневра огневыми средствами.