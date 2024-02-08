Арахамия рассказал, какие нормы законопроекта о мобилизации изменят

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает неприемлемой норму законопроекта №10449 о мобилизации, которая предусматривает возможность блокировки счетов граждан, уклоняющихся от военной службы, сообщает Украинская правда.

"Вчера проголосовали в первом чтении законопроект №10449 относительно военной службы, мобилизации и учета. Вопросы к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете ко второму чтению... Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал. Это вопросы, которые уже в работе" , – заявил Арахамия.

Он добавил, что вопрос людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, оставят в редакции действующего законодательства.

Также, по словам Арахамии, парламентарии еще раз пересмотрят подход к аспирантам. Нардеп отметил, что пока финального решения еще нет − будут искать компромисс.