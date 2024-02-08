Премьер Польши пристыдил республиканцев: Рейган переворачивается в гробу

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал американских сенаторов-республиканцев на фоне провала в Сенате США законопроекта, который среди прочего предусматривает помощь Украине, сообщает Европейская правда.

"Уважаемые американские сенаторы-республиканцы. Рональд Рейган, который помог миллионам из нас отвоевать нашу свободу и независимость, сегодня, видимо, переворачивается в гробу. Как вам не стыдно" , – написал он в Twitter (X).

Dear Republican Senators of America. Ronald Reagan, who helped millions of us to win back our freedom and independence, must be turning in his grave today. Shame on you. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 8, 2024

Напомним, в Сенате США не нашлось достаточно поддержки для процедурного голосования за законопроект с усилением миграционной политики, который предусматривал дополнительные средства для Украины, Израиля и Тайваня.

Речь идет о двухпартийном законопроекте о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает предоставление более 60 миллиардов на помощь Украине и более 14 миллиардов – Израилю.

Перед этим президент Джо Байден, который поддержал компромиссный двухпартийный законопроект, заявил, что его принятие пытается сорвать Дональд Трамп.