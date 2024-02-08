На Левобережье Херсонщины оккупанты штурмуют ВСУ без поддержки бронетехники – Гуменюк

На Левобережье враг идет в атаки на Силы обороны без поддержки бронетехники, на которую действует эмбарго из-за больших потерь. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Долгое время мы наблюдаем, что у них действует запрет использовать бронетехнику во время штурмов, то есть они в начале делали штурмы по классике тактики ведения боев с использованием бронетехники, но ее теряли, поэтому через некоторое время прекратили ее использовать. Мы узнали, что у них действует запрет, то есть штурмы совершаются непосредственно группами пехоты" , - сказала она.

По словам Гуменюк, количество вражеских штурмов с 10-15 в сутки упало до 3-4.

Она предполагает, что врагу "все сложнее собрать группу смертников".

В целом, добавила Гуменюк, потери противника на Левобережье составляют от 50 до 80 человек в сутки.