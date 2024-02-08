Курс валют НБУ на 8 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 8 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 6 февраля, вырос на 4 коп до 37.59 за 1 доллар.

Курс евро вырос до уровня 40.50 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 4.13 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 33 коп до 47.49 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 9 коп до 43.11 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 9.32 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 6 февраля 2024 года.