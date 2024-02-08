Украине стоит снизить ожидания саммита НАТО в Вашингтоне – посол

Украине не стоит ожидать значительного прогресса по ее заявке на членство в НАТО на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне.﻿ Об этом заявил посол Великобритании в НАТО Дэвид Кворри, сообщает Европейская правда.

Члены Альянса соберутся в столице США 9-11 июля, и хотя вопрос членства Украины в НАТО, вероятно, будет обсуждаться, Кворри сказал, что Киеву следует уменьшить свои ожидания.

"Я не ожидаю большого скачка вперед в этом вопросе, главным образом из-за вероятной ситуации на местах" , – сказал посол.

В то же время, по словам Кворри, Великобритания "абсолютно убеждена, что законное место Украины – в НАТО".

"Это вопрос когда, а не если, и наша работа здесь заключается в том, чтобы продолжать поддерживать Украину по мере того, как она приближается к Альянсу" , – сказал он.

Союзники по НАТО уже давно выразили свою поддержку заявке Украины на членство в Альянсе, но до сих пор не смогли предложить четких сроков для вступления.

Кворри также выразил надежду, что помощь США Украине будет утверждена "как можно скорее".

"Мы очень надеемся на быстрый прогресс по этому пакету. Это будет очень важно как с точки зрения содержания, так и с точки зрения политического сигнала, который он пошлет о неизменной приверженности Запада к Украине, чтобы довести это дело до конца" , – заявил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает получить от Вашингтонского саммита НАТО оборонные и политические решения.

Напомним, на саммите в Вильнюсе в июле Альянс – из-за сопротивления лидеров США и Германии – отказался предоставить Украине приглашение к членству. Саммит также постановил, что для получения приглашения Украина должна выполнить требования Годовой национальной программы (ГНП).

Но в конце ноября на заседании Совета Украина-НАТО Украина представила адаптированную Годовую национальную программу по дальнейшему реформированию по требованиям Альянса. Именно на ее основе члены НАТО будут оценивать прогресс Киева по вступлению.