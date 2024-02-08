В Никополе расстреляли заместителя городского головы

В городе Никополь Днепропетровской области неустановленное лицо расстреляло автомобиль заместителя городского головы, заместителя председателя Никопольского совета Виталия Журавлева, сообщает Украинская правда.

Чрезвычайное происшествие произошло возле дома заместителя мэра. По словам источника издания, одна из основных версий - конфликт с местной группировкой, который тянется с 2017 года.

"8 февраля около 9 утра в полицию поступило сообщение, что неизвестный расстрелял автомобиль, принадлежащий заместителю председателя Никопольского совета. На месте происшествия полицейские установили, что нападавший применил неустановленное оружие, в результате чего автомобиль загорелся. После тушения пожара в салоне было обнаружено тело 59-летнего мужчины.