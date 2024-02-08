Вычислить дату новой воздушной атаки РФ сложно – Игнат

Дату новой массированной атаки врага вычислить сложно. Но украинцы должны готовиться к возможным обстрелам. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Здесь вы посмотрите просто по статистике: если в начале декабря они ударили, использовав до 20 крылатых ракет, дальше мы видели аж 29 декабря… там было 158 средств воздушного нападения, а дальше 2 января, 8 января и сейчас. То есть периодика здесь такая, что очень трудно догадаться, когда именно будет атака в следующий ра ﻿﻿ з" , - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что сложно вычислить, когда может произойти следующая атака врага. Спикер отметил, что готовиться к вероятным атакам нужно всегда.