Вычислить дату новой воздушной атаки РФ сложно – Игнат
Дату новой массированной атаки врага вычислить сложно. Но украинцы должны готовиться к возможным обстрелам. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Здесь вы посмотрите просто по статистике: если в начале декабря они ударили, использовав до 20 крылатых ракет, дальше мы видели аж 29 декабря… там было 158 средств воздушного нападения, а дальше 2 января, 8 января и сейчас. То есть периодика здесь такая, что очень трудно догадаться, когда именно будет атака в следующий раз", - сказал Игнат.
Он подчеркнул, что сложно вычислить, когда может произойти следующая атака врага. Спикер отметил, что готовиться к вероятным атакам нужно всегда.
"Готовиться к этому нужно всегда, пополнять наши запасы. Партнеры владеют информацией о том, сколько и каких средств нам нужно и на каких направлениях. Далее нужно просто усиливать нашу противовоздушную оборону", - добавил он.