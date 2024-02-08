Британская разведка проанализировала наступательные действия РФ в Авдеевке

Разведка Великобритании утверждает, что Авдеевка остается в фокусе российских операций в Украине и российская армия продолжит свои наступательные усилия в этом районе в последующие недели, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 8 февраля.

В ведомстве отмечают, что Россия продолжает атаковать на юго-восточных окраинах города, бои идут за каждую улицу. В частности, за последние две недели россияне с высокой вероятностью переместили в сектор Авдеевки дополнительные силы, увеличивая давление на российские позиции вокруг города. Украина же продолжает контратаки, чтобы обезопасить функционирование основного маршрута поставок.

"За последние четыре недели около 600 управляемых боеприпасов были запущены по украинским позициям в Авдеевке с применением тактической авиации. Российские вылеты увеличили число ударов управляемыми боеприпасами с 30 до 50 5 февраля 2024 года – на 66% за последние две недели" , – говорится в обзоре.

В то же время в британской разведке отмечают, что российская авиация вынуждена держаться на расстоянии, жертвуя точностью применения боеприпасов, из-за украинской противовоздушной обороны.