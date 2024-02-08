ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Авдеевском направлении – Тарнавский

На Авдеевском направлении бойцы сухопутных войск поразили из ПЗРК российский ударный вертолет Ка-52.﻿﻿ Об этом заявил командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что 7 февраля в операционной зоне ОСУВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.

Командующий добавляет, что вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении.

Напомним, в утренней сводке Генштаба о потерях врага за 7 февраля значился уничтоженный Силами обороны Украины вертолет.